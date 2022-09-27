Путин заявил, что урожай зерна в 2022 году станет рекордным

Урожай зерна в 2022 году обещает быть рекордным. Как заявил президент России Владимир Путин, на данный момент собрано уже 138,7 млн тонн зерна, тогда как ожидается — 150 млн тонн.

«По оперативным данным — министр сейчас доложит — урожай в текущем году обещают быть достойным. По некоторым составляющим — просто рекордным», — цитирует его слова РИА Новости.

Президент также добавил, что обмолочено уже 138,7 млн тонн зерна, что примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Вот мы говорили, 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка 150. А пшеница — порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», — сказал глава государства.