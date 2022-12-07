Путин заявил, что в дополнительной мобилизации нет необходимости, и объяснил почему

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации. Как сообщает ТАСС, глава государства рассказал, что сейчас лишь 77 тысяч из 300 тысяч мобилизованных находятся в боевых подразделениях.

«У нас из 300 тыс. мобилизованных наших бойцов, наших мужчин, защитников Отечества 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина в войсках, в группировке. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только — это 77 тыс. — находятся непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», — сказал президент.

Ещё 150 тысяч, по словам Путина, находятся не в группировке вовсе, а всё ещё проходят подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны.

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом [дополнительной мобилизации] на сегодняшний день нет никакой», — добавил Путин.