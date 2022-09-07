Путин заявил, что в России есть тенденция к снижению инфляции

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал о темпах инфляции в России.

«Инфляция в США составила 8,5%, у нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличие от западных экономик, — на снижение. Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%, а по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели — кто-то говорит 5-6%, а кто-то говорит, что будет достигнут и уровень 4%», — сказал Путин.

Отметим, что ВЭФ проходит с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что инфляция в годовом выражении по состоянию на 29 августа замедлилась до 14,31% после 14,6% неделей ранее.