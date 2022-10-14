Президент России Владимир Путин заявил, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммитов в Астане.

«Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что даст дополнительное поручение Совету безопасности проверить, как ведётся подготовка.

«Там есть военные люди в Совете безопасности, ранее служившие в Министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие своё дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан», — сказал президент.

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Ранее президент заявил, что 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч уже призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Глава государства утверждает, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель.