Путина просят отпустить мужчину, арестованного за "изнасилование по интернету"

В Сети появилась петиция, требующая освободить арестованного в Москве программиста из Перми и одного из разработчиков Android-клиента программы Kate Mobile Федора Власова, пишет URA.RU.

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Общество Жителя Польши признали невиновным в преступлении после 18 лет тюрьмы

По мнению авторов петиции, обвинение в "изнасиловании по интернету" через приложение Власова для смартфонов сфабриковано и противоречит здравому смыслу.

Отмечается, что разработчика мобильного приложения фактически обвинили в преступлении, совершенном другим человеком.

"Следствие сочло доводы обвинения Федора "в изнасиловании по Интернету"(!) достаточными на основании сетевого адреса (IP адреса) прокси-сервера, зарегистрированного на имя Федора Власова, но физически находящегося вне Перми у хостинг-провайдера. Не понимая сути дела, следственные органы по факту обвинили сам прокси-сервер и поместили в следственный изолятор человека, не совершившего никаких противозаконных действий", – говорится в требовании.

Прошение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Федор Власов был арестован в Москве в ноябре прошлого года. Его задержали за интимную переписку неизвестного пользователя социальной сети "ВКонтакте" с несовершеннолетним через прокси-серверы, созданные для украинцев, которым заблокировали доступ к российской соцсети.