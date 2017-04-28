Пьяный пациент, возмущенный очередью, напал на стоматолога в Иркутске

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Следователи назначили доследственную проверку после нападения пьяного пациента на врача-стоматолога, сообщает пресс-служба СУСКа по Иркутской области.

Известно, что 25 апреля местный житель с острой зубной болью обратился в медицинское учреждение. На прием к врачу была очередь. Мужчина, возмущенный этим фактом, зашел в кабинет врача во время лечебного процесса. Между ним и стоматологом произошел конфликт. Оба мужчины получили телесные повреждения.

Проверка проводится по статье "Хулиганство".