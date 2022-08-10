Пьяный водитель врезался в столб на Алтае

В Горно-Алтайске водитель легкового автомобиля пострадал при столкновении с опорой ЛЭП, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 9 августа около 11:00. 33-летний пьяный местный житель во время поездки на ВАЗ-2121 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и слетел в кювет, где машина врезалась в столб, а затем упала на забор.

Фото: 04.мвд.рф

Пострадавший автомобилист обратился за медпомощью, но госпитализация ему не потребовалась.

«В ходе прохождения освидетельствования у него была установлена степень опьянения в количестве 1,065 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (при допустимой норме 0,16 мг/л). В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ („Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения“)», — подчеркнули в полиции.

Напомним, 9 августа в селе Солоновка Волчихинского района Алтайского края погиб водитель грузовика из-за отскочившего в голову буксировочного крюка.