Пять авиакомпаний перевезут пассажиров "Саратовских авиалиний"

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"Саратовские авиалинии" заключили соглашение о передаче своих пассажиров пяти авиакомпаниям России - "Аэрофлоту", "Сибири", "Якутии", "Руслайну" и "ЮВТ-Аэро". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Росавиации.

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Общество "Саратовские авиалинии" прекратили свою деятельность

В ведомстве отметили, что "Саратовские авиалинии" заключили с перечисленными компаниями соглашения о передаче своих пассажиров по манифестам прерванного полета (FIM).

Агентство уточняет, что FIM является перевозочным документом, который оформляется принимающей авиакомпанией при передаче пассажиров с рейса одного перевозчика на другой. В манифест могут вписать сразу ряд пассажиров.

Напомним, в четверг, 31 мая, "Саратовские авиалинии" перестали перевозить пассажиров. Этим займутся другие авиакомпании вплоть до 13 июня (именно на данный период приходится больше всего проданных билетов - планировалось перевезти порядка девяти тысяч пассажиров). Кроме этого, пассажирам разрешили вернуть авиабилеты, стоимость которых компенсируют в полном объеме, в том числе за счет средств аэропорта Саратова.

Подобные горячие линии уже открыты Росавиацией и властями Саратова.