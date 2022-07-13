Пять лет уйдет на восстановление парка «Юбилейный». Что успеют сделать в этом году

Реконструкция парка «Юбилейный». Фото: Михаил Полубедов / «Вечерний Барнаул»

В этом году работы по благоустройству заброшенного многие годы назад парка «Юбилейный» завершатся в ноябре, рассказал мэр Барнаула Вячеслав Франк. 12 июля он проинспектировал ход строительства в парке, сообщает сайт городской администрации.

Начавшиеся в июне работы по первому этапу благоустройства уже выполнены на 30%. Из уже завершенного — пока только восстановление входной арки. Но рабочие продолжают спиливать аварийные деревья и поросль, снимают разрушенное годами запустения асфальтовое покрытие делаю основания под новые бордюры и формируют аллеи.

Что сделают в этом году

В 2022 году надо успеть восстановить две аллеи — центральную и ту, что ведет от улицы Гущина к пруду. В общей сложности эти дорожки будут протяженностью почти 2 км. Они довольно широкие — 10-метровые. По новой прогулочной зоне можно будет не только ходить пешком, но и ездить на велосипедах и самокатах летом и на лыжах зимой.

Нужно поставить на них 100 светильников, 45 скамеек и 50 урн. Также будет сделана площадка для массовых мероприятий и высажены новые клены, черемуха, вязы, березы и рябины взамен срубленных деревьев (всего посадят 490 новых стволов).

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Для безопасности обустроенные аллеи и новую площадку для мероприятий оснастят в этом году тринадцатью камерами видеонаблюдения.

На все это в нынешнем году выделено более 86 млн. рублей.

Чего ждут по итогу работ

План реконструкции парка «Юбилейный». Фото: Михаил Полубедов / «Вечерний Барнаул»

По словам председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата, все работы в парке разбиты на 4 этапа.

Второй этап предполагает строительство спортплощадок и сцен, а также благоустройство других дорожек в 2023 году.

Третий этап пока дискутируется в нескольких вариантах, пишет «КП-Барнаул». Возможно, в парке уже через два года даже появится пляжная зона. Что будет на четвертом этапе, пока не ясно, нужно будет найти финансирование на работы, так как сейчас работы проходят по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», но срок действия его завершается в 2024-м.