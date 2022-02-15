Пять человек заменят Александра Маслякова на посту ведущего КВН

Заражённого коронавирусом Александра Маслякова на посту ведущего КВН будут заменять сразу пять человек. Вести игры пригласили звёзд российского кино и телевидения.

Первую игру проведёт Дмитрий Нагиев, затем его по очереди заменят Дмитрий Хрусталёв, Иван Ургант и Андрей Бурковский. Пятым стал Валдис Пельш. Дата передачи, которую он проведёт, будет озвучена позже.

О том, что Александр Масляков заразился коронавирусом и не будет присутствовать на 1/8 финала КВН, стало известно 11 февраля.

Телеведущий сообщил, что он намерен соблюдать строгую изоляцию до своего выздоровления.