"Пятёрочка" и Coca-Сola поддержат более восьми тысяч российских семей

Торговая сеть “Пятёрочка” и Coca-Cola в России подвели предварительные итоги акции “Миллион желаний”. 8,7 тысячи нуждающихся семей, подопечных фонда “Русь”, получат бесплатные продуктовые наборы в качестве благотворительного взноса от компаний-организаторов.

“Верить в чудо и ждать исполнения своих желаний в новом году — это свойственно не только детям, но и взрослым. Настроение праздника охватывает всех без исключения, и мы в “Пятёрочке” каждый год стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы вместе с нашими гостями и партнёром Coca-Cola в России смогли сделать чуть более счастливыми и тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро”, — комментирует Оксана Трофимова, директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети “Пятёрочка”.

Совместная акция “Миллион желаний” проходила с 30 ноября по 10 января, и за это время в ней приняли участие 1 619 339 человек со всей России. Важной частью акции стала помощь тем, кому поддержка нужна особенно сильно. “Пятёрочка” и Coca-Cola в России перечислили за каждого человека, принявшего участие в предновогоднем “Миллионе желаний”, по три рубля в Фонд продовольствия “Русь” и удвоили полученную сумму, в результате общий объём пожертвований составил 10 млн рублей.

“Мы знаем, что потребители настороженно реагируют, когда большие бренды говорят о благотворительности. Поэтому выбрали надёжного партнёра в некоммерческом секторе. Мы рады, что у нас есть возможность, в том числе через такие промоакции, привлекать больше внимания к социальным проблемам. И, как следствие, помогать решать их через объединение усилий ретейлера, производителя и потребителя”, — отметила Екатерина Лужных, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola в России.

Фонд “Русь”, который вот уже 10 лет оказывает помощь продуктами самым незащищённым слоям населения, сформировал 8700 продуктовых наборов, состоящих из молока, масла, консервов, макарон, круп, сладостей, чая и напитков. Общий вес всех наборов превысил 62,6 тонны. Волонтёры фонда уже начали развозить продукты благополучателям из разных регионов — Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Рязани, Пскова, Костромы, Иванова, Липецка, Челябинска и Вологды.