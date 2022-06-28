«Пятерочка» предлагает барнаульцам обмениваться книгами

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила проект по обмену книгами — буккроссинг. Теперь в 104 магазинах в нескольких регионах Сибири каждый желающий может обменяться прочитанными книгами, оставив их на специальной полке.

Инициативу реализуют в рамках программы «Центры местных сообществ». В магазинах Кемерова, Новокузнецка и других населённых пунктах Кемеровской области, а также в Абакане, Барнауле, Рубцовске и Бийске в магазинах сети установлены специальные стеллажи, на которых каждый может оставить любую книгу или взять понравившееся произведение для прочтения совершенно бесплатно.

«Концепция „Центров местного сообщества“ — это уникальная возможность объединить жителей района, сформировать сообщество на базе привычного им магазина у дома. Такие инициативы помогают привить полезные привычки, учат заботиться об окружающих и о природе. Поэтому мы считаем, что очень важно масштабировать такие активности по всем уголкам страны, чтобы в каждом магазине сети царила атмосфера добра, взаимопомощи и поддержки», — комментирует Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местных сообществ» торговой сети «Пятёрочка».

Анна Гусейнова также рассказала, что буккроссинг особенно радует пожилых гостей, а иногда творит настоящие чудеса. Так, жительница Коломны нашла на стеллаже в «Пятёрочке» утерянную семейную реликвию.

«Это была книга о Коломне в годы Великой Отечественной войны, на страницах которой есть рассказ о семье горожанки и её детская фотография с отцом. Такие истории вдохновляют нас развивать наши проекты, поэтому мы не планируем останавливаться», — добавила Гусейнова.

Добавим, что программа «Центры местных сообществ», которую продолжил буккроссинг, уже реализуется в Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях. Она насчитывает порядка 300 различных активностей по направлению заботы о сообществе: установка «Корзин доброты», боксов для сбора батареек, проведение выставок и мастер-классов, организация свопов для обмена ненужными вещами и другие.