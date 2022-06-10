Пыльные бури, которые прошли по Алтайскому краю, ушли дальше

Пыльные бури, которые совсем недавно бушевали в Алтайском крае, теперь ушли в другие регионы. Об этом рассказали специалисты ВНИИ ГОЧС.

Непогода ожидается на территории Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области.

«Кроме того, из-за ухудшения видимости в результате туманов и пыльных бурь вероятны аналогичные сбои в Астраханской области, Краснодарском крае, республиках Калмыкия и Адыгея», — предупредили жителей этих регионов в ведомстве.

Ранее корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил со специалистами и выяснил, насколько опасны «торнадо», которые замечали в Алтайском крае во время пыльных бурь.