QR-коды в России могут распространить на все прививки
В Минздраве рассказали о том, что действующая система уже есть и ее можно распространить на остальные вакцины
11 июля 2022, 15:05, Илья Звягинцев
В Минздраве задумались над тем, чтобы распространить QR-коды на все прививки. Об этом сообщают «Известия».
«У нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла», — заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев.
По словам Пугачева, многие россияне не помнят, какие прививки им ставили в жизни. Для того, чтобы узнать это, приходится сдавать дорогостоящие анализы.
Существующая медицинская база может стать подспорьем к созданию цифрового медицинского профиля пациента.
Комментарии
Новости партнеров