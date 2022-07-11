QR-коды в России могут распространить на все прививки

В Минздраве задумались над тем, чтобы распространить QR-коды на все прививки. Об этом сообщают «Известия».

«У нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла», — заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

По словам Пугачева, многие россияне не помнят, какие прививки им ставили в жизни. Для того, чтобы узнать это, приходится сдавать дорогостоящие анализы.

Существующая медицинская база может стать подспорьем к созданию цифрового медицинского профиля пациента.