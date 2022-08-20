Рабочая группа при правительстве предложила не вводить маркировку пива

Рабочая группа при правкомиссии по реализации «регуляторной гильотины» сочла избыточным запланированное введение маркировки пивных напитков. Об этом говорится в протоколе заседания группы, которое состоялось 19 августа, пишет РБК.

Большинство участников заседания предложили отменить закон, который требует маркировать пивоваренную продукцию и напитки брожения (сидра, пуаре, медовухи). Еще одна часть группы предложила перенести начало сроков действия требования. Сколько человек поддержали эту идею, не уточняется.

Сопредседатель рабочей группы Илья Ломакин-Румянцев при этом счел, что принимать решение об отмене маркировки без учета последствий для бизнеса и государства «вряд ли обоснованно».

Напомним, что «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) приступит к обязательной маркировке пива в кегах с 1 апреля 2023 года. В ЦРПТ обещали бесплатно предоставить отрасли оборудование для маркировки.