Рабочие приступили к бурению скважин для свай возле моста на Новом рынке в Барнауле

Опоры потребуются для реконструкции системы теплоснабжения

1 июля 2022, 13:44

Специалисты ДСУ № 4 приступили к бурению скважин буронабивных свай под устройство опор теплоснабжения у путепровода возле Нового рынка в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал «Мост», по плану рабочие обустроят 18 опор.

Коммунальщики показали, что осталось от моста у Нового рынка в Барнауле

Коммунальщики показали, что осталось от моста у Нового рынка в Барнауле

Напомним, что ранее замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин рассказывал о том, что уже готовятся металлические конструкции, которые станут материалом для строительства путепровода.

Ранее стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке.

Стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке

Стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке

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