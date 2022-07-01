Рабочие приступили к бурению скважин для свай возле моста на Новом рынке в Барнауле
Опоры потребуются для реконструкции системы теплоснабжения
1 июля 2022, 13:44
Специалисты ДСУ № 4 приступили к бурению скважин буронабивных свай под устройство опор теплоснабжения у путепровода возле Нового рынка в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал «Мост», по плану рабочие обустроят 18 опор.
Напомним, что ранее замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин рассказывал о том, что уже готовятся металлические конструкции, которые станут материалом для строительства путепровода.
Ранее стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке.
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