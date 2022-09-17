Рабочие завершили монтаж теплосети на мосту у Нового рынка

В Барнауле рабочие завершили монтаж теплосети у моста на Новом рынке. Об этом сообщил телеграм-канал «Мост».

«В пятницу, 16 сентября, завершена стыковка последних двух труб на восьмипролётном путепроводе. Все работы велись в соответствии с графиком и выполнены в срок», — сказано в сообщении.

В данный момент СГК заполняет магистраль, чтобы затем её запустить.

Ранее сообщалось, что в Барнауле завершают работы по реставрации лебедей с моста у Нового рынка.

Одного из лебедей поставят на территории барнаульского зоопарка, а остальных развезут по краю. Ещё на одну птицу есть заявка от школы искусств во Власихе.