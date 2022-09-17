Рабочие завершили монтаж теплосети на мосту у Нового рынка
В настоящее время СГК занимается заполнением последних магистралей и затем приступит к плановому запуску
17 сентября 2022, 12:13, Илья Звягинцев
В Барнауле рабочие завершили монтаж теплосети у моста на Новом рынке. Об этом сообщил телеграм-канал «Мост».
«В пятницу, 16 сентября, завершена стыковка последних двух труб на восьмипролётном путепроводе. Все работы велись в соответствии с графиком и выполнены в срок», — сказано в сообщении.
В данный момент СГК заполняет магистраль, чтобы затем её запустить.
Ранее сообщалось, что в Барнауле завершают работы по реставрации лебедей с моста у Нового рынка.
Одного из лебедей поставят на территории барнаульского зоопарка, а остальных развезут по краю. Ещё на одну птицу есть заявка от школы искусств во Власихе.
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