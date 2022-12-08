Работа мешает жителям Алтая проводить время с детьми и больше разговаривать о жизни

Каждому второму родителю Алтайского края работа мешает проводить время с детьми, сообщает «Зарплата.ру».

«На вопрос „Мешает ли вам работа проводить достаточное количество времени с детьми?“ утвердительно ответили 50% респондентов. Большинство из них работает 40 часов (63% ответивших) и 60 часов (19% ответивших) в неделю», — выяснили социологи.

Чаще всего работа мешает общаться с детьми менеджерам (среди них так ответили 66%), руководителям среднего звена (61%) и специалистам (58%). При этом среди обычных рабочих показатель весьма мал — всего 22%.

Самые занятые родители работают в ИТ, медицине и фармации, бухгалтерии и финансах. Хватает времени на детей специалистам из розничной торговли, сферы услуг, энергетики, транспорта и рабочим.

Работающие мужчины и женщины заботятся о детях одинаково. В будни большинство родителей (44%) проводят с детьми 1-2 часа, а 32% проводят 3-4 часа.

Чему посвящают родители совместное с детьми время:

общаются, разговаривают о жизни, отвечают на вопросы ребёнка — 80%;

кормят, одевают, помогают с гигиеной — 65%;

помогают делать уроки, проекты — 58%;

возят в школу/садик, кружки/секции — 56%;

смотрят видеоконтент — 50%;

ездят в гости, по магазинам, в развлекательные центры — 48%;

гуляют — 47%;

читают — 32%;

играют в компьютерные игры — 8%.

Опрос проводился среди 2130 работающих российских родителей в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе в Алтайском крае.