Работодателям предложили "откупаться" от трудоустройства инвалидов

Министерство труда РФ предложило законопроект, согласно которому работодатели смогут вносить определенную сумму в фонд трудоустройства инвалидов, тем самым "откупаясь" от выполнения квоты по предоставлению им рабочих мест, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Минтруд.

Согласно действующему законодательству компании, имеющие штат свыше 100 человек обязаны трудоустроить по квотам от 2% до 4% инвалидов, от 35 до 100 человек – до 3%.

Однако далеко не у всех есть подходящие для людей с ограниченными возможностями здоровья вакансии.

Чтобы облегчить предпринимателям исполнение закона, им предложат выбор: брать на работу необходимое число инвалидов либо вносить требуемую сумму в специально созданный фонд содействия их трудоустройству.

Тем, кто не выполнит хотя бы одно из этих условий, грозит штраф. Для должностных лиц он составит до 20 тысяч рублей, для юридических – до 300 тысяч рублей.