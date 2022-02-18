Радикальный феминизм и идеи чайлдфри могут включить в список незаконного контента

В Совете Федерации готовится законопроект, согласно которому идеи радикального феминизма и чайлдфри могут включить в список незаконного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор Маргарита Павлова заявила, что под предлогом защиты прав женщин в интернете призывают к убийству нерождённых детей на поздних сроках беременности. Радикальный феминизм, по мнению Павловой, разрушает традиционные ценности и роль женщины в семье.

«Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращённые формы сожительства», — добавила Павлова.

Сейчас в список запрещённого контента входит детская порнография, информация об употреблении алкоголя и наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и т.д.