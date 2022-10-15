Рахмон призвал Россию не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Москву не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. Как сообщает РБК, глава страны заявил, что уважает интересы своего главного стратегического партнёра — России, и хотел бы такого же отношения в свой адрес.

Обращаясь к президенту Владимиру Путину, он сказал, что просил о присутствии России на форуме в Таджикистане на уровне министров, однако на него приехали их заместители. Рахмон не уточнил, о каком форуме идёт речь, однако 15 сентября в Душанбе состоялся Международный инвестиционный Форум «Таджикистан — Россия», где присутствовал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

«Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнёра. Мы хотим, чтобы нас уважали [...]. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — заявил Рахмон.

Президент Таджикистан в своей речи отметил, что был свидетелем развала Советского Союза.

«Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию», — указал он.