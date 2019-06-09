Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах: дом, земля и квартира

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 млн рублей, увеличив свои доходы почти на 700 тысяч рублей по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА "Новости".

Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратного метра и участком в 3668 квадратных метров. Кроме того, в пользовании главы республики, его жены и 11 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метров.

Доход супруги главы Чечни Медни Кадыровой составил 60 тысяч рублей. Также в ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратного метра.

Согласно декларации, один из несовершеннолетних детей Кадырова заработал в прошлом году 210,8 тысячи рублей.