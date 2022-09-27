Раскрыт состав армейского сухпайка для мобилизованных

На портале «Объясняем.РФ» рассказали, что входит в армейский сухпаёк, который будут выдавать мобилизованным россиянам.

«Мясные консервы, паштеты, два блюда на обед и ужин, фруктовое повидло и шоколад, чай и кофе, витамины — один из вариантов комплектования сухпайка для мобилизованных в армии», — говорится в сообщении.

На видео разобрали набор, в состав которого входят рис с говядиной и говядина с зелёным горошком и морковью, сыр и икра из овощей, фруктовый концентрат для напитка, галеты и другие продукты питания.

Сухпаёк — это набор продуктов, предназначенный для питания военнослужащих. Рассчитан на сутки, включает три полноценных и сбалансированных приёма пищи.

Ранее amic.ru рассказал, какие вещи для мобилизации брать с собой в армию — список необходимого.