Раскрыта дата начала финальной распродажи IKEA перед уходом из России
Закупиться в последний раз можно будет онлайн
16 июня 2022, 12:50, Никита Черников
Магазины IKEA в России уже не откроются, все остатки товара распродадут онлайн с 1 июля. Об этом изданию MSK1.ru сообщил источник в компании.
«Сначала будет организована распродажа среди сотрудников, а потом — среди покупателей», — добавил собеседник.
При этом принадлежащие IKEA торговые центра «Мега» продолжат свою работу, отметили в компании.
15 июня стало известно о планах IKEA прекратить работу в России. Само производство и магазины владельцы собираются продать, в частности — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
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