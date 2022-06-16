Раскрыта дата начала финальной распродажи IKEA перед уходом из России

Магазины IKEA в России уже не откроются, все остатки товара распродадут онлайн с 1 июля. Об этом изданию MSK1.ru сообщил источник в компании.

«Сначала будет организована распродажа среди сотрудников, а потом — среди покупателей», — добавил собеседник.

При этом принадлежащие IKEA торговые центра «Мега» продолжат свою работу, отметили в компании.

15 июня стало известно о планах IKEA прекратить работу в России. Само производство и магазины владельцы собираются продать, в частности — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.