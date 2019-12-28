Райан Рейнольдс анонсировал выход третьего фильма о Дэдпуле

Исполнитель главной роли в фильме "Дэдпул" Райан Рейнольдс в эфире американской телепередачи рассказал, что киностудия Marvel ведет работу над третьим фильмом франшизы, сообщает РИА "Новости".

"Да, мы сейчас всей командой работаем над ним, – заявил Рейнольдс. – Мы теперь на студии Marvel, которая стала вдруг считаться высшей лигой. Это безумие".

Ранее создатель оригинального персонажа комиксов Роб Лайфилд рассказал о том, что надеется на продолжение истории о болтливом наемнике: "Я очень надеюсь, что у них это получится. Фанаты ждут следующую часть и хотят ее посмотреть".

До выхода "Джокера" фильмы о Дэдпуле были самыми кассовыми картинами с рейтингом R в истории.