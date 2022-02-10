Районы Алтайского края не смогли найти перевозчиков на автобусы, купленные за счет бюджета
Местные власти с помощью новой должны были исправить проблемы с общественным транспортом, но работать на автобусах некому
Большая часть районов Алтайского края пока не смогла найти перевозчиков для автобусов, которые закупили на деньги краевого правительства. Об этом сообщает “Банкфакс”.
Предполагалось, что подаренные автобусы местные власти смогут отдавать в аренду перевозчикам, что позволит решить проблемы общественного транспорта в районах и малых городах, однако 11 муниципалитетов даже не подавали заявку на получение техники, пишет интернет-издание со ссылкой на региональный Минтранс.
Из 130 автобусов марки ГАЗ и 63 автобусов марки ПАЗ, на покупку которых потратили 500 млн рублей, в муниципалитеты передали только 55. Перевозчики, которые будут с ними работать, нашлись лишь в 25 муниципалитетах. 16 из них — предприятия с участием местных администраций.
Без новых автобусов остались Бийский, Егорьевский, Краснощёковский, Павловский, Ельцовский, Красногорский, Солонешенский, Усть-Пристанский, Хабарский районы, а также город Новоалтайск и ЗАТО Сибирский. Здесь работать с ними некому.
Решать проблемы с общественным транспортом приходится при помощи прокуратуры.