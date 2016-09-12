Раздача бесплатного мороженого на Дне города в Башкирии обернулась давкой

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Бесплатная раздача мороженого в городе Стерлитамаке в Башкирии привела к давке и чуть не завершилась массовой дракой, пишет "Информвест" со ссылкой на очевидцев произошедшего.

В воскресенье, 11 сентября, в Стерлитамаке прошли празднования Дня города. В их рамках в торговом центре "Фабри" организовали бесплатную раздачу 250 кг мороженого для всех желающих. Горожанам нужно было встать в очередь и получить свою порцию лакомства.

Однако в итоге люди бросились толпой к организаторам, из-за чего сразу возникла давка. Издание пишет, что жители Стерлитамака толкались и поливали друг друга нецензурной бранью.

По словам одного из очевидцев, сначала горожане подходили по очереди, но когда выяснилось, что мороженого может не хватить на всех, люди полезли напролом.

Видеозапись очевидцев можно посмотреть тут.