Размер материнского капитала в России предложили увеличить почти до миллиона рублей

Депутаты «Справедливой России» разработали законопроект об увеличении материнского капитала на 26%. 30 августа они планируют внести его в Госдуму, сообщают «Известия».

Согласно инициативе парламентариев, размер материнского капитала на второго ребёнка должен быть увеличен с 693 до 933 тысяч рублей. Также они предлагают сделать программу бессрочной.

За третьего ребёнка депутаты предлагают установить выплату в размере 1,39 млн рублей.

Глава фракции Сергей Миронов отметил, что демографическую проблему в России нужно срочно решать, потому что, по прогнозам аналитиков, население страны может сократиться.