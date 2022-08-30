Размер материнского капитала в России предложили увеличить почти до миллиона рублей

Авторы инициативы также предложили сделать эту программу поддержки семей бессрочной

30 августа 2022, 09:45, Илья Звягинцев

Депутаты «Справедливой России» разработали законопроект об увеличении материнского капитала на 26%. 30 августа они планируют внести его в Госдуму, сообщают «Известия».

Согласно инициативе парламентариев, размер материнского капитала на второго ребёнка должен быть увеличен с 693 до 933 тысяч рублей. Также они предлагают сделать программу бессрочной.

За третьего ребёнка депутаты предлагают установить выплату в размере 1,39 млн рублей.

Глава фракции Сергей Миронов отметил, что демографическую проблему в России нужно срочно решать, потому что, по прогнозам аналитиков, население страны может сократиться.

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