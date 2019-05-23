Разницу между мужским и женским вождением выяснили эксперты

Британский сайт Unilad опубликовал результаты исследования, согласно которому женщины-водители гораздо реже попадают в ДТП, чем мужчины, сообщает "Мир 24".

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Так, в 2017 году в Великобритании судили за нарушение правил 585 000 автовладельцев, из которых мужчинами были 69%. Подробный анализ показал, что представители сильного пола "доминировали" в каждой категории правонарушений: превышение скорости, вождение без страховки, управление автомобилем в нетрезвом виде, неосторожное вождение и другие.

Отмечается, что данную тенденцию можно увидеть и в статистике страховых выплат. История страховых требований за 2017 год в 65% случаев была связана с мужчинами и в 35% – с женщинами. Кроме того, женщины в Британии платят почти на 100 евро меньше за свои страховые взносы.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, комментируя исследование, заявил, что, по его мнению, не существует принципиальных физиологических, социальных и других различий между водителями мужчинами и женщинами.

Он подчеркнул, что по статистике в России большая часть водителей-женщин на дорогах – молодого возраста. Эксперт уверен, что в данном случае возраст является позитивным фактором, но имеют место и некоторые гендерные особенности. В частности, если говорить о женском вождении, то важно помнить о материнском инстинкте, поскольку забота о детях способствует настороженности, в том числе на дорогах.

Также Кадаков отметил, что в России процент водителей-женщин растет, но их пока не так много: "Я думаю, по мере того, как процент этот будет расти, вполне возможно, что будет расти и соотношение аварийных случаев".