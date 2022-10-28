РБК: Собчак не проходит по уголовному делу о вымогательстве

Телеведущая Ксения Собчак не проходит по уголовному делу о вымогательстве — у неё нет ни статуса подозреваемой, ни какого-либо другого. Об этом РБК сообщили источники в МВД.

Стало известно, что у правоохранительных органов нет к телеведущей никаких претензий. Она не имеет отношения к вымогательству, в котором обвиняются её коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, отметили источники издания.

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Также отмечается, что фамилия Собчак не звучала в суде, когда решался вопрос об аресте Суханова и Романовского. Тогда следователь, оглашая материалы дела, заявил, что им вменяется вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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Напомним, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак покинула Россию. Сначала об этом сообщил ТАСС, а затем Telegram-каналы опубликовали видео, как звезда пересекает границу.