Реальные тюремные сроки получили трое россиян после беспорядков во Франции

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Приговоры по делу о беспорядках с участием болельщиков в Марселе перед матчем Россия – Англия вынес городской суд – от одного до двух лет заключения получили три гражданина России.

Как передает РИА Новости, перед судом предстали граждане РФ Николай Морозов, Сергей Горбачев и Алексей Ерунов.

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Отмечается, что один из россиян, Александр Ерунов, признался в том, что он находился на месте беспорядков, но никого не бил.

Ситуацию уже прокомментировал руководитель комиссии по правам человека за рубежом в Совете по правам человека Андрей Юров, который подчеркнул: "Не может суд произойти за сутки, а где следствие, где защита? То есть если уже суд прошел, то это, конечно, кошмар".

Он также добавил, что власти РФ обязаны помочь своим гражданам при любых обстоятельствах.

Напомним, что перед первым матчем сборной России на Евро-2016 в Марселе, где должна была состояться игра, имели место массовые столкновения фанатов. Произошли стычки россиян с англичанами, с командой которых должна была играть наша сборная.

Затем уже на самом стадионе в Марселе потасовки начали россияне, прорвавшись в английский сектор.

В итоге УЕФА было принято решение условно дисквалифицировать сборную России до конца чемпионата. Это значит, что команду снимут с турнира в том случае, если болельщики вновь спровоцируют беспорядки.

