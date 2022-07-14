Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на Алтае

В Майминском районе Республики Алтай четыре человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 13 июля около 16:30 на 484 км Чуйского тракта.

44-летний житель Алтайского края ехал на Toyota Caldina со стороны Чемала в направлении Маймы, но во время движения не выдержал боковой интервал и столкнулся с движущимся навстречу Mercedes-Benz GL 350, за рулем которого был 45-летний житель Новосибирской области. После этого Mercedes врезался во встречный Kia Rio под управлением 61-летнего жителя Алтайского края.

Фото: 04.мвд.рф

«В результате ДТП в приемный покой Республиканской больницы были доставлены: водитель и два пассажира, в том числе несовершеннолетний автомобиля Mercedes GL 350, водитель автомобиля Toyota Caldina. Пострадавшие не госпитализированы. Водители трезвые», — говорится в сообщении.

Административное расследование возбудили по статье о нарушении правил расположения транспортного средств на проезжей части (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).