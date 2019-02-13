Рецепты от Софи: нежные куриные ножки с гарниром из риса и овощей для любимых

Как показать близким свою любовь? Приготовить для них что-нибудь вкусненькое! Сегодня наша замечательная София Корнишина делится с читателями Amic.ru рецептом вкуснейшего и очень нежного ужина из куриных ножек и гарнира из риса и овощей.

Нежный ужин: куриные ножки с гарниром из риса и овощей

Что потребуется?

Куриные ножки 1 кг (8 шт.)

Рис длиннозерный 250 г

Перец болгарский 2 шт.

Лук репчатый 1/2 шт. ( у меня лук порей 1 шт.)

Чеснок 3 зубчика

Томаты 2 штуки (средние)

Масло оливковое 1 ст. л. и подсолнечное 1 ст. л.

Соль, орегано, хлопья чили, смесь перцев и шафран (нити) – это идеальное сочетание. Но от него можно отойти (на ваш вкус)

Оливки зеленые 100 г

Вода 300 мл

Белое сухое вино 100 мл

Как готовить?

1. Куриные ножки замариновать в специях (лучше всего перемолоть специи в ступе). Для этого каждую ножку обтереть специями и оливковым маслом. Оставить на 1 час, накрыв емкость пленкой.

2. Сковороду разогреть и вылить туда подсолнечное масло. Выложить куриные ножки и обжарить со всех сторон на сильном огне ( 1-1,5 минуты). Курицу убираем с огня и выкладываем в жаропрочную форму.

3. На эту же сковороду выкладываем мелко нарезанный лук и нарезанный полосками болгарский перец и пассируем на среднем огне 2-3 минуты. Далее добавляем туда мелко нарезанный чеснок и помидоры кубиками. Добавляем соль и шафран (предварительно разведенный в горячей воде). Даем 1 минуту ингредиентам "познакомиться" и перекладываем овощи в форму с курицей. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.

4. Вынимаем из духовки, равномерно распределяем рис и оливки, заливаем горячей водой, вином, солим, перчим и дальше в духовку до готовности риса (20-25 минут). Готово!

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