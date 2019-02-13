Рецепты от Софи: нежные куриные ножки с гарниром из риса и овощей для любимых

Изумительный, сочный и ароматный гарнир из риса и овощей и нежнейшие куриные ножки

13 февраля 2019, 12:50, Елена Лепезина

Как показать близким свою любовь? Приготовить для них что-нибудь вкусненькое! Сегодня наша замечательная София Корнишина делится с читателями Amic.ru рецептом вкуснейшего и очень нежного ужина из куриных ножек и гарнира из риса и овощей.

Нежный ужин: куриные ножки с гарниром из риса и овощей

Что потребуется?

  • Куриные ножки 1 кг (8 шт.)
  • Рис длиннозерный 250 г
  • Перец болгарский 2 шт.
  • Лук репчатый 1/2 шт. ( у меня лук порей 1 шт.)
  • Чеснок 3 зубчика
  • Томаты 2 штуки (средние)
  • Масло оливковое 1 ст. л. и подсолнечное 1 ст. л.
  • Соль, орегано, хлопья чили, смесь перцев и шафран (нити) – это идеальное сочетание. Но от него можно отойти (на ваш вкус)
  • Оливки зеленые 100 г
  • Вода 300 мл
  • Белое сухое вино 100 мл

Как готовить?

1. Куриные ножки замариновать в специях (лучше всего перемолоть специи в ступе). Для этого каждую ножку обтереть специями и оливковым маслом. Оставить на 1 час,  накрыв емкость пленкой.

2. Сковороду разогреть и вылить туда подсолнечное масло. Выложить  куриные ножки и обжарить со всех сторон на сильном огне ( 1-1,5 минуты). Курицу убираем с огня и выкладываем в жаропрочную форму.

3. На эту же сковороду выкладываем мелко нарезанный лук и нарезанный полосками болгарский перец и пассируем на среднем огне 2-3 минуты. Далее добавляем туда мелко нарезанный чеснок и помидоры кубиками. Добавляем соль и шафран (предварительно разведенный в горячей воде). Даем 1 минуту ингредиентам "познакомиться" и перекладываем овощи в форму с курицей.  Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.

4. Вынимаем из духовки, равномерно распределяем рис и оливки, заливаем горячей водой, вином, солим, перчим и дальше в духовку до готовности риса (20-25 минут). Готово!

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