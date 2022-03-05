​​​​​​​Редакция «Эха Москвы» прекратила существование

Редакция «Эха Москвы» полностью прекратила существование. Всем журналистам выплатят компенсации и предложат найти новую работу в холдинге «Газпром-медиа», сообщил ТАСС бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов рассказал, что ему не предлагали ни работу, ни компенсацию после расторжения трудового договора. Сейчас идут переговоры с холдингом «Газпром-медиа» о выплатах компенсаций всем журналистам и сотрудникам редакции. В будущем Венедиктов планирует пригласить журналистов «Эха» вновь поработать вместе.

«Мне пока некуда звать журналистов своих, но как только я устроюсь, я, безусловно, предложу тем, кто захочет. Я работаю сейчас с другими главными редакторами и не только, чтобы им предлагали работу. У нас, как я понимаю, будет сегодня совещание с представителями холдинга „Газпром-медиа“, которые расскажут, какие есть вакансии. Дальше будет выбор журналистов. Мы работаем над тем, чтобы сохранить им рабочие места», — заключил он.

Напомним, 1 марта Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом). В правоохранительном ведомстве утверждали, что эти ресурсы опубликовали материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложными сведениями о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

3 марта радиоканал и сайт «Эха Москвы» были ликвидированы.