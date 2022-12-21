Фото: Айтана Сеулекова

Жительница села Урлу-Аспак Майминского района в Республике Алтай сфотографировала редчайшее природное явление — снежные рулоны. Пост девушка опубликовала в своём телеграм-канале «Куся и Буба на Алтае».

«Мы с Бубой и Тарой наткнулись на снежные цилиндры на поляне в Урлу-Аспаке. Следов людей или животных рядом до нас не было. Застали, как ветер катит несколько цилиндров», — рассказала девушка.

Для того чтобы снег свернулся в подобные рулоны, нужно сразу несколько условий: сильный ветер, ровная поверхность, свежий снег и не очень сильные морозы. Даже небольшая неровность поверхности может помешать формированию снежного рулона.