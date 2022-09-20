Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Соответствующее заявление опубликовали в Telegram-канале главы региона.

«Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — подчеркнул Сальдо.

Он назвал это решение необходимым в условиях постоянных актов террора со стороны вооруженных формирований Украины и стран — членов НАТО.

Новости

Политика Референдумы в ЛНР и ДНР по вопросу вхождения в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября

Напомним, что с 23 по 27 сентября аналогичные референдумы пройдут в ЛНР и ДНР. Ранее с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении регионов Донбасса в состав России 19 сентября выступили общественные палаты республик. Главы договорились содействовать друг другу в этом вопросе.

Аналогичный референдум в ближайшие дни может пройти в Запорожской области.