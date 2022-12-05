Рекорд. Число пассажиров барнаульского аэропорта в 2022 году превысит 600 тысяч человек

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов отметил в ходе аппаратного совещания, что количество пассажиров барнаульского аэропорта в 2022 году превысит 600 тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

«Ранее полмиллиона был потолочный показатель. По итогам ноября предварительные цифры уже достигли 580 тысяч человек», — подчеркнул Воронов.

Для сравнения: за тот же период 2021 года, по итогам ноября, количество пассажиров составило 477,5 тыс. В итоге рост — почти 22%.

На совещании указали, что популярность пассажирских авиаперевозок в Барнауле говорит о необходимости открытия дополнительных рейсов. По этому поводу краевой Минтранс вместе с компанией «Новапорт» сегодня, 5 декабря, проведут переговоры с компанией «Аэрофлот» о восстановлении рейсов.

Напомним, один из крупнейших авиаперевозчиков ушёл из Барнаула после летнего сезона в другие аэропорты, обосновывая это открытием новых международных маршрутов.

Куда летают из барнаульского аэропорта

В настоящее время из аэропорта Барнаула выполняют авиарейсы в Москву авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», в Санкт-Петербург и Сочи — «Нордвинд», в Казань и Омск — «ЮВТ АЭРО», в Красноярск — «КрасАвиа», в Сургут — «ЮТэйр», в Новосибирск — «Сибирь», Пермь — «Икар», в Екатеринбург — «Ред Вингс», в Иркутск и Новый Уренгой — «ИрАэро». Маршруты Барнаул — Казань, Барнаул — Красноярск, Барнаул — Новосибирск, Барнаул — Омск и Барнаул — Екатеринбург выполняются благодаря их субсидированию бюджетом Алтайского края и другими регионами.