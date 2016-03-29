Рекордную сумму в 358 млн рублей выиграл в "Гослото" новосибирский врач

Рекордный выигрыш в лотерею "Гослото" "6 из 45" в размере 358 358 466 рублей достался врачу из Новосибирска. Победитель долго не объявлялся просто потому, что не верил своему счастью, сообщили в пресс-службе.

Новости

Общество Новосибирец выиграл в лотерею 358 миллионов рублей

Николай Ф. из Новосибирска (имя изменено) рассказал, что прочитал все новости о рекордном суперпризе, но ни разу не подумал, что герой этих новостей он сам. Билет проверил только через несколько дней. И перепроверил еще пять раз, прежде чем понял, что произошло.

"На шестой у меня сильно зазвенело в ушах, и я наконец-то разволновался", – рассказывает победитель. Он сообщил, что за удачей в лотерею "гоняется" уже два года.

У него есть своя фирменная формула. Каждое число, которое зачеркивается, имеет серьезный смысл. Но раскрыть эту формулу Николай отказался.

Он женат, воспитывает двух дочерей. Семья о выигрыше пока ничего не знает. "Сейчас решу, как дальше жить, и уж тогда обрушу на них эту новость", – говорит глава семейства.

Читайте также: Счастливый билет: самые крупные выигрыши в лотерею в мире за всю историю

Планы на выигрыш у Николая серьезные – часть средств он потратит на добрые дела, чтобы отблагодарить судьбу. А затем планирует переехать в Москву, купить большой дом и заняться развитием своего бизнеса.

Напомним, рекордный суперприз был разыгран 27 февраля 2016 года в ходе 1885-го тиража "Гослото "6 из 45". Судьбу победителя решила ставка в размере 1800 рублей.

Также напомним, что в январе 2016 года житель Бийска Валерий Безменов выиграл квартиру в лотерею "Столото". В жилье мужчина не нуждался и забрал выигрыш деньгами. А в марте жительница Барнаула Антонида Брюханова выиграла миллион рублей в шоу телеканала СТС "Миллион из Простоквашино", которое ведет Николай Басков.