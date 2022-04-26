Ректор алтайского педуниверситета заработала в 2021 году почти 4 млн рублей

Первым из ректоров алтайских вузов о своих доходах за 2021 год отчиталась руководитель педуниверситета Ирина Лазаренко. Сведения о среднемесячной начисленной зарплате размещены на сайте АлтГПУ. Остальные коллеги Лазаренко пока не раскрыли аналогичные сведения, но по закону у них ещё есть для этого время.

Сколько заработала Ирина Лазаренко

Согласно документу, Лазаренко в среднем получала 308 091 рубль в месяц, таким образом, её годовой доход должен был составить 3,697 млн. Для сравнения: за 2020 год ректор педагогического вуза задекларировала 2,568 млн рублей. Тогда в её собственности находилась квартира площадью 37,4 кв. м, а также 3/8 доли в другой жилплощади (80,2 кв. м). Из транспортных средств был указан автомобиль Nissan Qashqai. Актуальные сведения об имуществе ректора за 2021 год появятся на сайте примерно через месяц.

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Кто стал самым богатым ректором в 2020 году

Напомним, по итогам 2020 года самым богатым ректором алтайского вуза стала Галина Буевич, возглавляющая АлтГИК (кроме того, она ещё и руководит Барнаульской гордумой). Буевич тогда заработала 4,212 млн рублей, а её супруг пополнил семейную казну ещё на 1,311 млн рублей. В индивидуальной собственности у ректора находилась квартира (37,1 кв. м). Также ей принадлежала 1/3 доля в квартире площадью 68,1 кв. м. Муж Буевич единолично владел земельным участком 1491 кв. м и жилым домом площадью 40 «квадратов». Также на него был оформлен автомобиль Hyundai Santa Fe и прицеп.

На втором месте в прошлом году шёл ректор АлтГУ Сергей Бочаров — 3,275 млн рублей. Доходы его супруги составляли 521 тысячу рублей, а несовершеннолетнего ребёнка — 4 тысячи рублей. Лично Бочарову принадлежали гараж и погребная ячейка. Квартирой 40,5 кв. м они владели совместно с супругой, ещё в трёх он имел доли. Семья ректора задекларировала две машины: Toyota Kluger V и Toyota Ist.

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Замкнула тройку самых богатых руководителей вузов ректор АлтГМУ Ирина Шереметьева. Её годовой доход составлял 2,899 млн рублей. В собственности у ректора находился земельный участок площадью 667 кв. м, жилой дом 454,7 «квадратов», квартира 114,7 кв. м, нежилое помещение 121 кв. м и гараж. Из транспортных средств у Шереметьевой был BMW X6 xDrive 50i.

Предпоследним в списке стал руководитель АлтГТУ Андрей Марков. Он в декларации по итогам 2020 года указал доход в 2,648 млн рублей, а его жена — 1,171 млн рублей. В общей совместной собственности у него с супругой находились гараж и квартира площадью 67,4 кв. м. Также Маркову принадлежала 1/6 доля в квартире 46,9 кв. м, а его супруга единолично владела земельным участком площадью 1040 кв. м. Передвигался Марков на Toyota RAV4.

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Самым «бедным» ректором среди коллег стал руководитель АГАУ Николай Колпаков. Он отчитался о 2,38 млн рублей за 2020 год. Колпаков единолично владел земельным участком площадью 1030 кв. м и нежилым помещением 3,4 «квадрата». Совместно с женой ему принадлежала квартира площадью 69 кв. м и по 1/3 доли в квартире 98,4 кв. м. Из транспортных средств у Колпакова был Hyundai Santa Fe.