Ректор колледжа рассказала об устроившем стрельбу в школе в Казани

Ректор Татарского института содействия бизнеса (ТИСБИ) рассказала, каким был Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе в Казани. По её словам, молодой человек хорошо учился, но со временем начал меняться, передают "Известия".

"Он учился хорошо. У него были четвёрки и пятёрки. Но вот за эти полгода что-то с ним случилось", – отметила руководитель учреждения.

Ранее староста группы, где учился Галявиев, рассказал, что полгода назад он предлагал одногруппникам вступить в секту.

Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.

После массового убийства со стрельбой в казанской гимназии президент России Владимир Путин отдал ряд поручений. В частности глава государства дал указание разработать новое положение о гражданском оружии.