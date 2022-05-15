Возглавляющий Алтайский госуниверситет Сергей Бочаров в прошлом году получал в среднем 265 625 рублей в месяц. Таким образом, за год его доход составил 3,18 млн рублей. Однако ректор не стал самым богатым сотрудником вуза. Больше, чем Бочаров, заработала первый проректор по учебной работе Евгения Жданова — 3,762 млн, или почти по 313 тысяч рублей ежемесячно. Сведения размещены на сайте опорного вуза.

Для сравнения: по итогам 2020 года Бочаров задекларировал доход в 3,275 млн, то есть почти на 100 тысяч рублей больше, чем сейчас. Тогда в качестве имущества он указал гараж и погребную ячейку, а также несколько квартир. Автопарк ректора и его семьи составляли Toyota Kluger V и Toyota Ist.

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Общество Ректор алтайского педуниверситета заработала в 2021 году почти 4 млн рублей

Как следует из предоставленных данных за 2021 год, высокой оказалась среднемесячная зарплата и у заместителей Бочарова. Так, проректор по экономике и стратегическому развитию Александр Малаханов указал доход в размере 2,933 млн рублей, проректор по научному и инновационному развитию Александр Дунец — 3,975 млн, проректор по развитию международной деятельности Роман Райкин — 3,109 млн, проректор по безопасности и общим вопросам Олег Ильиных — 2,435 млн. Проректор по цифровой трансформации и медиакоммуникациям Максим Герасимюк заработал 989,5 тысячи рублей, однако он пришёл в АлтГУ только в сентябре.

Среднемесячная зарплата сотрудников АлтГУ без учёта ректората в среднем в 2021 году составляла 46 407 рублей в месяц.

Примечательны и доходы руководителей филиалов опорного вуза. Например, и.о. директора Рубцовского института Дмитрий Рева задекларировал 1,3 млн рублей, директор филиала в Бийске Сергей Малюков — 1,147 млн, и.о. директора филиала в Славгороде Роман Ракитин — 3,208 млн рублей.

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Отметим и нескольких директоров структурных подразделений. Раньше эта должность звучала как декан факультета. Самым состоятельным среди коллег стал депутат АКЗС, директор юридического института Антон Васильев — 6,049 млн рублей. На втором месте идёт директор института гуманитарных наук Лариса Нехвядович — 4,893 млн рублей. На третьем — директор института истории и международных отношений Иван Назаров — 4,346 млн рублей. Для сравнения: директор международного института экономики, менеджмента и информационных систем Степан Межов заработал за 2021 год только 2,689 млн рублей,

Кстати, на сайте АлтГУ не оказалось доходов президента вуза Сергея Землюкова. Скорее всего, эти сведения в ближайшие недели появятся на портале Минобрнауки РФ. За 2020 год Землюков задекларировал 6,695 млн рублей. В его собственности были земельные участки, дома, квартира, гараж и баня.