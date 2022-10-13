Ремонт пяти километров дорог за 100 миллионов рублей завершили в Новоалтайске

Фото: Минтранс Алтайского края

Ремонтные работы в 2022 году завершили на всех участках дорог в городе Новоалтайске. Общая протяжённость отремонтированных участков — более пяти километров. Сумма, направленная на выполнение мероприятий, составила более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

В текущем дорожно-строительном сезоне специалисты Северо-Восточного ДСУ обновили асфальтобетонное покрытие на восьми улицах Новоалтайска: ул. Сибирская (от ул. Вагоностроительной до пер. Профсоюзного), ул. Тимирязева (от дома № 47 по ул. Тимирязева до ул. Лесной), ул. 2-я Залинейная (от ул. Минина до ул. Семафорной), ул. Тимирязева (от ж/д переезда до ул. Тимирязева, 47), ул. Трактовая (от ул. Трактовой, 112 до ул. Трактовой, 62), ул. Партизанская (ул. Войкова, 22 до ул. 22 Партсъезда), ул. Обская (от ул. Строительной до ул. Деповской) и ул. Военстроя (от ул. Переездной до ул. Военстроя, 86а).

Все работы были выполнены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ожидается, что после ремонта увеличится пропускная способность участков. Кроме того, ездить по новеньким дорогам всегда приятнее и удобнее.

В ведомстве напомнили, что в Алтайском крае дорожный сезон подходит к концу, большинство объектов в высокой степени готовности. Всего в крае в 2022 году в рамках БКД будет обновлено более 190 объектов на общую сумму более 5 миллиардов рублей. В целом в нынешнем году дорожный фонд Алтайского края составил около 15,9 млрд руб. И это без учёта федеральных и дополнительных средств на обновление техники. По сумме затраты на дороги и дорожную технику в крае в 2022 году составили около 22 млрд рублей.

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Авто Сразу три важных дороги ввели в эксплуатацию в Алтайском крае

Напомним, на прошлой неделе, а именно 7 октября, в Алтайском крае ввели в эксплуатацию стразу три важных дорожных объекта. Так, в селе Сидоровка Романовского района появилась новая асфальтированная дорога до ООО «Агрофирма «Май». В Усть-Калманском районе привели в порядок и 11-километровый участок автомобильной дороги Новокалманка — Огни — Михайлова — Антоньевка. А также был обустроен мост через реку Тогул. При этом дорожникам пришлось построить временную объездную дорогу, а вместе с ней и тротуары с барьерным ограждением. Также провели освещение, установили дорожные знаки.

Интересно еще и то, что все эти три объекта министр транспорта Алтайского края Антон Воронов и начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз приняли одновременно и запустили движение транспорта. Сделать это они смогли дистанционно — с помощью специально оборудованного автомобиля.