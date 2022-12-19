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Ремонт путепровода в Барнауле отстал от графика из-за взрыва на Керченском мосту

Об этом заявил директор ДСУ № 4 Николай Данилин

19 декабря 2022, 14:02, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Работы по масштабному ремонту путепровода в Барнауле в районе Нового рынка отстают от графика на полтора месяца из-за проблем с поставкой металлических конструкций. Об этом в интервью «Толку» заявил Николай Данилин, директор ДСУ № 4, именно оно работает на объекте. По его словам, компания из Тюмени «Стальмост», которая должна была поставить оборудование в Барнаул, сейчас все ресурсы направила на устранение взрыва на Керченском мосту в Крыму, произошедшего в начале октября.

«Понятно, что это более приоритетная задача. Нас изменение срока поставки устраивает из-за того, что возникли дополнительные работы», — отметил Данилин.

По словам директора ДСУ № 4, компания уже получила из городского бюджета на выполнение работ около миллиарда рублей. Большая часть этих средств ушла на приобретение металлических конструкций. Говорить о корректировке бюджета пока рано: металл подорожал примерно на 20%, поэтому стоимость работ может вырасти.

Николай Данилин пообещал, что строители не «уйдут в зимнюю спячку». Впрочем, строители отстают от первоначального графика на полтора месяца и поэтому объект могут не сдать к концу ноября 2023 года. Данилин пояснил, что сроки работ по реконструкции были скорректированы из-за морозной погоды и необходимости укрепления грунта под опорами. Директор ДСУ № 4 пообещал, что строители постараются сделать всё, чтобы не допустить этого и выполнить всё в срок.

«Сейчас завершается работа по заливке опор на одном из двух путепроводов — маленьком. На втором мосту рабочие ведут подготовку к укреплению грунтов. Экспертиза показала, что это сделать было необходимо. Однако холодная погода осложнила работы и сроки сдвинулись», — добавил он.

Данилин отметил, что если температура опускается ниже -25 градусов, то работы на объекте не ведутся. Также он рассказал, что из-за холодов приходится корректировать формат работы: пока одни трудятся, другие уходят греться.

Напомним, масштабный ремонт путепровода на Новом рынке начался в мае этого года. Строители уже демонтировали старый аварийный мост. Ожидается, что в 2023-м у ТЦ «Пионер» появится новая современная автомобильная переправа.

Реконструкция обойдётся примерно в 2,2 миллиарда рублей.

Комментарии 32

  • "металл подорожал примерно на 20%" - странно, а строители и монтажники говорят о том, что металл сильно подешевел. Экспорт в Европу прекратился, на внутреннем рынке большой избыток металла.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • На втором мосту рабочие ведут подготовку к укреплению грунтов. Экспертиза показала, что это сделать было необходимо. ---- А должно быть это в проектной документации, блин!!! А не выяснять в процессе установки опор методом тыка.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • "Также он рассказал, что из-за холодов приходится корректировать формат работы: пока одни трудятся, другие уходят греться." судя по камерам - там работники все время греются
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Естественно! Только этот завод и единственный на всю страну!!!! Вот пиз...(врать-то)!!! И мост уже подорожал...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • При закупке металла, явно был указан срок поставки. Нас не волнует крымский мост, с каких это он в приоритете?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • https://katun24.ru/ip-web/barnaul/most-na-novom-rynke, там походу всегда все греются, два экскаватора че то ковыряются, а людей в робых вообще не видно!?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Ремонт моста обойдётся примерно в 2,2 миллиарда рублей." А как же контракт в 1 миллиард 681 миллион? "Однако,за время пути,собачка могла подрасти!"?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • короче, барнаульцы, ждите мост в 2024 году и его удорожание
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А как же контракт в 1 миллиард 681 миллион?----Через полгода: И вы хотите получить новый мост за какие-то 3 миллиарда?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Так же беспрерывно греется специально выделенная бригада для очистки пешеходного моста. Сколько ни смотрю эту камеру, ни разу бригаду не видел. Грязный натоптанный снег вижу.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Ещё долго украинцы будут рассчитываться за тот террористический акт, устроенный ими на Керченском мосту...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Ну здравствуй,"Художественный музей-2" !!!!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Короче! Уже нада тотализатор мутить, что раньше достроят Худ. музей или Путепровод!?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Плохому танцору …… !
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Где местный эксперт-картёжник,что объяснял неразумным, что всё идёт по графику,а мы,тупари,ничего просто не мыслим в строительстве...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • казалось бы где крым а где мы, в общем под шумок - не верьте им
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А кто-то думал, что будет иначе? Нет, был тут один, который долго рассказывал про "твердую цену" госконтракта. И да, крымский мост, новосибирский мост, московское метро, что там еще нашим танцорам мешает?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • На Керченском вроде всего 2 пролёта заменили, неужели это так драматично повлияло на всё мостостроение в России?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • какая неожиданность. что-то еще придумают по любому, и это не конечная условная дата завершения. по-моему, ни один коренной житель города уже не верит ни в худ.музей , ни теперь вот в этот мост
    19 декабря, Гость   Ответить
  • мерзавцы
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Плохому танцору …… !"(с) Многодетному отцу.....!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Мост Крымский!!! И правильно отмечено - хорошему коню всегда что-то мешает!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Вот и у нас появился свой Крымский мост)))
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а у них до сих пор цены складываются по лондонской бирже, из РФ металл в Европу перестал поставляться, на лондонской бирже металл скаканул! Когда уже будем жить по РФ ценам, а не по зарубежным!?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Сроки остались прежними - осень 2023 года. Если не смогут вовремя закончить - тогда и предъявляйте, а сейчас пока рано. По стоимости: есть законный способ индексировать стоимость строительства, если она выросла с момента прохождения экспертизы ПСД, это приказ #500. Приказ правительства. Если удорожание с 1,6 до 2,2 провели в его рамках, то значит так тому и быть. И не ваше свиное дело лезть и выяснять почему, вы все равно в сметах не петрите.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • И не ваше свиное дело лезть и выяснять почему - ах ты... чиновничек. То-то нам тут пели всю весну, что нет-нет, стоимость не изменится, и на все вопросы по поводу растущих цен наша админисрация отмазывалась, что не-не, да ни в жисть.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • ПРАВИЛЬНО И ДЕЛАЮТ ЧТО ГРЕЮТСЯ,НИКТО НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ПАВКОЙ КОРЧАГИНЫМ,ПОЛУЧИТЬ ОБМОРОЖЕНИЕ ЗАПРОСТО МОЖНО,ВООБЩЕ НАДО ЗИМОЙ РАБОТЫ ПРЕКРАТИТЬ,СПЕШКА ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕТ
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а вот хамить не стоит, могут ведь найти в реальной жизни и вытащить из-за клавиатуры. Времена то смутные настали...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • "Напомним, масштабный ремонт путепровода на Новом рынке начался в мае этого года". Не ремонт, а новое строительство. Строительство путепровода началось в октябре (опоры). Весь строительный сезон с мая по октябрь только сносили старые конструкции и строили теплотрассу (?). Работы по сносу оптимально было провести с февраля по май, ломать не строить. Но для этого необходимо думать и работать. Крымский мост никаким боком не связан с Барнаульской стройкой века. К моменту готовности опор все пролетные конструкции будут готовы, часть их уже поставлена,
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Что-то в последнее время всё больше долгостроев... Гору на Сахарова разворошили и бросили- это тоже из-за Крымского моста? И Музей на Октября? До каких седых усов ждать открытия?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Я сразу сказал что это афера и профанация строительства. Ничего кроме банального воровства эти дилетанты франк, Шеломенцев, Данилин произвести не могут.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, отращивай бороду вместо усов - всего и делов ))))
    23 декабря, Гость   Ответить
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