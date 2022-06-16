Ремонт систем теплоснабжения Ярового на 1,5 млрд рублей идет согласно графику

16 июня в Яровом состоялось совещание, посвященное вопросом подготовки к будущему отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края,, участники обсудили ход работ по текущему ремонту ТЭЦ, а также план действий на ближайший месяц.

В мероприятии под руководством министра промышленности и энергетики Вячеслав Химочка приняли участие представители краевых органов власти, руководства муниципалитета и ТЭЦ города, а также правоохранительных органов. Глава Минпромэнерго напомнил, что зампред региона Александр Климин в мае текущего года в ходе рабочей поездки в Яровое поручил решить ряд ключевых проблем по прохождению отопительного периода 2022-2023 годов.

Замглавы Ярового Владимир Татиевский рассказал, что рабочим предстоит обновить еще два километра сетей. Директор МУП «ЯТЭК». Сергей Белоуско рассказал о ходе ремонта котлов на тепловой станции — работы ведутся по графику, и до конца лета будут завершены.

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После совещания участники мероприятия посетили ТЭЦ города и на месте ознакомились с ходом работ на станции.

«Мы в ежедневном режиме контролируем ситуацию в Яровом, однако, если есть какие-то вопросы — давайте обсуждать, поскольку сейчас дорог каждый день. Мы планируем проводить такие мероприятия ежемесячно. На следующей неделе мы ждем доработанный вариант перспективной схемы теплоснабжения. Работы идут по графику, нужно его выдерживать и далее. В ремонт ТЭЦ еще ни разу не вкладывали таких средств, мы надеемся, что благодаря ремонту отопительный сезон пройдет без неожиданностей», — заключил Вячеслав Химочка.

Напомним, с начала отопительного сезона 2021 года котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было мало.

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.

16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела против Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением. 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, который выступает подозреваемым по уголовному делу.

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В декабре 2021 года Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочей поездки в Яровое поручил решить несколько задач для обеспечения надежного теплоснабжения курортного города. В 2022 году в краевом бюджете на эти цели предусмотрено порядка полутора миллиардов рублей.