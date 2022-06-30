30 километров трассы Троицкое — Целинное отремонтируют в Алтайском крае летом-2022. Сейчас работы выполнены уже на 40%, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая стоимость работ составит порядка 520 млн рублей.

«Это направление важно для нашего края, здесь пролегает поток наших туристов в Шерегеш, а гости из Кемеровской области могут побывать в наших туристических местах, что немаловажно для двух регионов. Помимо этого, здесь проезжают школьные автобусы, а жители двух районов — Целинного и Троицкого — выезжают по этой дороге на федеральную трассу Р-256», — пояснил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, который вместе с заместителем начальника «Алтайавтодора» Евгением Строгановым и генеральным директором холдинга «Алтайские карьеры» Вячеславом Перерядовым приехал проконтролировать ход работ.

Фото предоставлено Минтрансом Алтайского края

Вдоль трассы расположено два карьера, которые принадлежат холдингу, а поэтому щебёночно-песчаную смесь удалось купить за 1 рубль, за счёт чего было сэкономлено более 30 млн рублей — успешный пример государственно-частного партнёрства, отмечают в Минтрансе.

«Мы прекрасно понимаем значимость этой дороги, наши специалисты живут в близлежащих районах, поэтому добираться им будет, безусловно, приятнее по отремонтированной дороге, также мы прекрасно понимаем, что наши автомобили оказывают определённое влияние на состояние покрытия, поэтому нам легко удалось достичь определённых договорённостей, которые в конечном счёте сыграют положительную роль для всех», — сказал Вячеслав Перерядов.

Специалисты Северо-Восточного ДСУ уже выполнили работы по фрезерованию старого дорожного полотна, уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия, затем приступят к укладке верхнего, укрепят обочины щебёночно-песчаной смесью, после чего нанесут разметку и установят знаки. Сдать объект в эксплуатацию планируется до 1 октября этого года.