Renault потеряла 2,3 млрд евро после ухода из России

Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 млрд евро из-за ухода из России. Как сообщает РБК, об этом говорится в финансовом отчёте организации.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Renault приостановила работу в России, а после передала долю в своём московском заводе в пользу Москвы. Компания приняла такое решение из-за нехватки средств «на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России». При этом права обратного выкупа у завода не осталось.

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Экономика Российские активы Renault перешли в государственную собственность

Кроме того, Renault передала свою долю в АвтоВАЗе Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» с правом выкупа в течение шести лет. Активы компании перешли в госсобственность 16 мая. Президент Renault Жан-Доминик Сенар назвал принятое решение болезненным, но наилучшим вариантом с точки зрения защиты российских сотрудников.