Рэпер Макс Корж отменил концерты в России

Белорусский рэпер Макс Корж в своих социальных сетях рассказал о том, что он приостанавливает концертную деятельность в России. Решение он принял из-за политической ситуации.

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет», — написал Корж.

Он не уточнил, в каких именно странах его концерты будут отменены, а также не написал о том, пройдут ли его концерты в Узбекистане и Латвии, которые были запланированы на ближайшее время.

Ранее стало известно, какие звезды и группы выступят на фестивале «Ветер Сибири», который пройдет в Бийске с 12 по 14 августа.