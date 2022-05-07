Рэпер Моргенштерн* попал в список иноагентов

Российского рэп-исполнителя Моргенштерна* внесли в список иноагентов. Об этом сказано в сообщении Минюста.

Попадание музыканта в реестр обусловлено тем, что он вёл политическую деятельность, получая финансирование от компании Yoola, которая является партнёрской сетью по продвижению блогеров в YouTube.

Отметим, что некоторые общественные деятели усмотрели во внесении рэпера в список другой контекст.

«Велик символизм этого решения. Ведь принято оно накануне Дня Победы в отношении того, кто очернял наш Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом», — прокомментировала произошедшее директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своих соцсетях.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента