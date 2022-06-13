Рэпер Тимати купил инвалидные коляски для раненых в ходе спецоперации военных

Российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, купил 50 инвалидных колясок для военных, пострадавших в ходе спецоперации. Об этом сообщает портал Super.

Музыканта и бизнесмена заметили у Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко. Он помогал выгружать купленные им коляски, а также лично пообщался с ранеными военными.

Сам Тимати в социальных сетях предпочёл сохранить молчание. Рэпер не публиковал никаких постов на эту тему.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации на Украине погиб 26-летний чемпион мира по танковому биатлону, старший сержант Алексей Бакулев.