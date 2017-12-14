Решение о повышении пенсионного возраста пока не принято – Путин

Решение о повышении пенсионного возраста пока не принято, сказал президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

"Никакого окончательного решения (по повышению пенсионного возраста - прим. ред.) не принято. Да такие решения и не могут приниматься кулуарно даже на уровне правительства. Должна быть открытая дискуссия, надо все реально просчитать", - сказал президент.

Однако он дал понять, что России все же придется решать этот вопрос.

"Планка выхода на пенсию (в нашей стране - прим. ред.) была обозначена в 30-е годы. Сейчас все страны, в том числе соседние, и Белоруссия, и Казахстан, и Украина приняли решение о повышении", - добавил он.

По его словам, те, кто выступает за повышение пенсионного возраста, говорят о том, что количество пенсионеров растет, количество работающих снижается.

Но в любом случае это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, и это не будет шоковым решением.